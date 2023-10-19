Лидер Колумбии назвал военным преступлением удар по больнице в секторе Газа

Нападение на палестинское гражданское население не имеет никакой этической или моральной основы, подчеркнул Густаво Петро

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в среду, что удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, и потребовал его международного расследования.

"Атака на больницу в секторе Газа, в результате которого погибли медицинские сотрудники, больные, раненые и беженцы, в большинстве своем женщины и дети, является военным преступлением, которое должно быть расследовано на международном уровне. Нападение на палестинское гражданское население, которое является самым слабым звеном в конфликте, не имеет никакой этической или моральной основы. Мировое сообщество должно установить мир и восстановить право палестинского народа на свободу", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Петро заявил 10 октября, что удары Израиля по сектору Газа и блокада региона несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто. Власти Израиля вызвали в МИД посла Колумбии в стране Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро антисемитскими. В ответ президент заявил, что не исключает возможности приостановки дипломатических отношений с Израилем.