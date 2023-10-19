СМИ: Путин и Си Цзиньпин показали высокий уровень стратегической координации

Как отмечает Global Times, Россия и Китай взаимодействуют по вопросам, связанным с судьбой человечества

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировали высокий уровень стратегической координации между Москвой и Пекином. Такое мнение выразила китайская государственная газета Global Times.

Как говорится в материале издания, важнейшее значение визита Путина в Китай заключается "в демонстрации высокого уровня стратегической координации" между двумя странами. Как отмечает Global Times, учитывая нынешнюю международную ситуацию, обеим сторонам необходимо усилить координацию как на двустороннем, так и на международном уровне, чтобы "противостоять необоснованному сдерживанию и подавлению со стороны Запада".

Как заявил газете научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, отношения Китая и России постоянно развиваются, поскольку главы двух государств во многих аспектах разделяют взгляд на двусторонние отношения и геополитический ландшафт. По его словам, Путин и Си Цзиньпин понимают важность безопасной и стабильной среды в соседних регионах и необходимость продвижения справедливого глобального порядка.

Помимо прагматического сотрудничества, две страны взаимодействуют по вопросам, связанным с судьбой человечества, пишет Global Times. Поскольку западные страны во главе с США бездействуют в попытке поддержать глобальную безопасность и мировое развитие, развивающиеся государства, такие как Китай и Россия, должны взять на себя больше ответственности, сказал изданию эксперт Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Третий форум "Один пояс - один путь" проходил в Пекине 17 и 18 октября. Путин участвовал в нем в качестве главного гостя. 18 октября Путин и Си Цзиньпин побеседовали в узком и расширенном составах. Затем они пообщались тет-а-тет. Переговоры длились около пяти часов.