Экс-министр обороны Израиля заявил, что для победы над ХАМАС стране потребуются месяцы

Восстановление после войны займет годы, подчеркнул Бени Ганц

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израилю потребуются месяцы для победы над радикальным палестинским движением ХАМАС, особенно если в войне будет участвовать вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах". Об этом заявил член чрезвычайного кабмина Израиля, экс-глава оборонного ведомства страны Бени Ганц.

"Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы", - приводит его слова газета The Times of Israel.

"Цель состоит не только в том, чтобы победить ХАМАС, а в том, чтобы обеспечить, что юг станет 100-процентным раем", - добавил Ганц. "После войны, после нашей победы на каждом из фронтов наших сражений мы посвятим себя этому восстановлению", - сказал он.

Ганц является генерал-лейтенантом запаса Армии обороны Израиля - в ходе своей военной карьеры он возглавлял Северный военный округ, а также был командующим сухопутных войск. С 2011 по 2015 год занимал должность начальника Генштаба армии страны. С 2020 по 2022 год Ганц также был министром обороны Израиля.