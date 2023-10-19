СМИ: действия Японии приведут к новой экспансии и войнам

Критику Центрального телеграфного агентства Кореи вызвал "поток японских политиков, который в последнее время направился" к синтоистскому храму Ясукуни, служившему "идейным центром для заморской агрессии"

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. "Безрассудные действия" властей Японии, которые подпитывают милитаризм в обществе почитанием военных преступников в храме Ясукуни, рано или поздно приведут к новым вторжениям. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Совершенно очевидно, что безрассудные происки Японии рано или поздно приведут к повторной агрессии. Это только вопрос времени. Если действия японских реакционеров, забывших уроки истории, будут проигнорированы, то Корейский полуостров и регион погрузятся в катастрофу войны, глобальный мир и безопасность будут под серьезной угрозой", - указывается в комментарии.

Критику агентства вызвал "нескончаемый поток японских политиков, который в последнее время направился" к синтоистскому храму Ясукуни. 17 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал подношение, а 18 октября группа из 90 японских депутатов посетила храм, где, как указывается в комментарии, они почтили память военных преступников.

"Синтоистский храм Яскуни, который служил идейным центром для заморской агрессии и экспансии японского милитаризма, является цитаделью агрессивного, крайнего национализма Японии, - говорится в комментарии. - Молитвы о провокаторах, военных преступниках" восхваляют преступную войну и оскорбляют память пострадавших народов".

Возрождение милитаризма

Как написано в комментарии, Япония не только "не чувствует вины за прошлые преступления", но и "одержима желанием отомстить за поражение", пытается отравить души своих граждан милитаризмом с помощью храма и культивирует в обществе стремление к повторной агрессии.

По мнению ЦТАК, в японском обществе царят "презрение и ненависть к другим нациям, крайний национал-шовинизм", что является следствием искажения истории, реакционных идей и почитания военных преступников.

Нынешние власти Японии подготовили "правовую основу" для заморской агрессии, а наращивание ее вооруженных сил доходит до необратимой грани, считают авторы комментария. Япония превратилась в аванпост США и пытается заполучить ракеты большой дальности, способные нанести удар по КНДР и КНР. Однако журналисты предупреждают, что Японию ждет окончательная гибель, если она попытается достичь господства над другими странами и процветания с помощью агрессивных войн.