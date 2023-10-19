Президент Венесуэлы после отмены части санкций высказался за новый этап отношений с США

Николас Мадуро призвал восстановить уважение и сотрудничество во имя мира во всем Западном полушарии

КАРАКАС, 19 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался за новый этап отношений с США после смягчения американских санкций в ответ на заключение соглашений на переговорах в Барбадосе правительства и радикальной оппозиции по урегулированию политической ситуации в стране и проведению демократических президентских выборов во второй половине 2024 года.

"Давайте восстановим отношения уважения и сотрудничества во имя мира во всем Западном полушарии, на всем американском и карибском континенте", - заявил Мадуро на приеме в президентском дворце Мирафлорес правительственной делегации на переговорах в Барбадосе, транслировавшемся государственным телеканалом Venezolana de Televisión.

"Хочу сказать, что сегодня в мире существует полное согласие о необходимости отмены всех преступных санкций и Венесуэла имеет право на свободу экономики и торговли, это всемирное согласие, с кем бы вы ни говорили об этом: с президентами Мексики Лопесом Обрадором, Бразилии Лулой да Силвой, Колумбии Густаво Петро <…>, народы мира говорят, что нужно прекратить экономическую агрессию против Венесуэлы", - указал президент. "Агрессия не должна больше повторятся и все преступные санкции против нашей экономики, нашей страны и нашего народа должны быть отменены", - подчеркнул он.

Глава правительственной делегации на переговорах в Барбадосе с оппозиционной Унитарной платформой, председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о временных лицензиях сроком на шесть месяцев, принятых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые включают коммерческие транзакции нефтедобывающего и золотодобывающего секторов экономики, разрешающие инвестиции и импортные операции в нефтяной и газовой отрасли, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Отменяется запрет на торговлю суверенными акциями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela.

По оценке Родригеса, приятые решения OFAC свидетельствуют "о прогрессивном процессе и очень хорошем шаге на пути к отмене всех санкций, введенных в отношении Венесуэлы".