Эксперт: США вредят себе и Западной Европе, помогая Киеву

Американский политолог Анатоль Ливен считает, что если конфликт на Украине затянется, то Европа "будет принесена в жертву"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Долгосрочная поддержка Вашингтоном Украины ведет к ухудшению политической и экономической ситуации в странах Западной Европы, что наносит серьезный ущерб интересам США. Такое мнение выразил в статье, опубликованной во вторник на портале Responsible Statecraft, директор программы по изучению Евразии в вашингтонском Институте ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.

"Текущий политический курс США грозит тем, что Западная Европа будет принесена в жертву ради Украины, и американским политикам следует осознать эту опасность, - отметил он. - Если это произойдет, то станет одним из худших разменов за всю историю стратегии США. Западная и Центральная Европа, а не Украина более века являлась зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте. Более того, нанесение ущерба Западной Европе и Евросоюзу лишит Украину ее реального шанса на демократическое процветание и стабильность в будущем, поскольку это зависит главным образом от ее связей с ЕС, а не с США".

"Все имеющиеся сейчас признаки говорят о том, что украинское контрнаступление провалилось, были достигнуты лишь очень небольшие успехи и понесены огромные потери. Нет также никаких оснований надеяться на большие успехи Украины в следующем году, учитывая соотношение военной и экономической мощи Украины и России", - подчеркнул политолог.

По мнению Ливена, "перед лицом этой реальности на официальном и неофициальном уровне все больше обсуждают вооружение и поддержку Украины для бессрочной борьбы". Как полагает эксперт, "есть много причин, по которым эта идея чрезвычайно глупа". "США никак не могут обеспечить безопасность Украины на постоянной основе при бессрочной войне с Россией", - добавил он.

"Однако, возможно, важнее всего то, что данная концепция полностью игнорирует последствия для Европы и интересов США в Европе. Это не имело бы большого значения, если европейские страны были бы экономически успешными и политически стабильными, однако это быстро перестает быть таковым", - констатировал Ливен. Он, в частности, подчеркнул, что "экономический успех Германии в последние десятилетия был по большей части построен на дешевых, обильных и надежных поставках российского газа".

Политолог в связи с этим отметил: "Бессрочная полузамороженная война на Украине серьезно усугубит экономический спад в Германии и Европе, а также последующий политический хаос". "Экономическое процветание и либеральная демократия в Европе являются одной из ключевых основ собственной мощи Америки в мире и, следовательно, жизненно важны для национальных интересов США, - уверен Ливен. - Без этого собственная экономическая мощь Америки будет серьезно ослаблена, а престиж демократии в мире будет подорван. США не будет смысла пытаться выступить в Азии в роли лидера демократии, если она потерпит крах в Европе".