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Палестино-израильский конфликт

Байден вернулся в США из Израиля

По данным пресс-пула Белого дома, президентский борт приземлился на авиабазе Эндрюс в 07:14 мск

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вернулся в Вашингтон после визита в Израиль. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

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По его данным, президентский борт приземлился на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд) в 00:14 (07:14 мск), Байден вышел из самолета в 00:24. Затем президентский кортеж направился в Вашингтон, Байден вернулся в Белый дом, информирует пресс-пул.

18 октября американский лидер прибыл с однодневным экстренным визитом солидарности в Израиль. В Тель-Авиве он провел ряд встреч с военно-политическим руководством еврейского государства, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Планировалось, что после этого Байден направится в Амман, где у него были запланированы переговоры с королем Иордании Абдаллой II, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, однако после удара по больнице Аль-Ахли в городе Газа эту встречу отменили. На встрече с Нетаньяху Байден заявил, что считает ответственной за атаку на больницу "другую сторону" конфликта, а не Израиль. При этом в заявлениях представителей американской стороны говорится не об ударе, а о взрыве в клинике.

Вечером 17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По палестинским данным, в результате атаки 471 человек погиб, 342 получили ранения. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС. В Израиле заявили, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине, а также в Египте, Ираке, Иране, Ливане и Сирии объявлен траур. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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