Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин обсудили ключевые вопросы сотрудничества

Стороны отметили поступательную динамику на многосторонней основе и подписали соглашение

АШХАБАД, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил председателем КНР Си Цзиньпином ключевые векторы туркмено-китайского сотрудничества. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Стороны отметили поступательную динамику сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, выстраиваемого с расчетом на долгосрочную перспективу. По окончании встречи в рамках рабочего визита Бердымухамедова в Китай состоялось подписание двусторонних документов. В их числе соглашение между правительствами Туркмении и КНР о технико-экономическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркмении и Главным таможенным управлением Китая по сотрудничеству в области укрепления потенциала программы уполномоченных экономических операторов.

Бердымухамедов 18-19 октября совершает рабочий визит в Китай. В ходе него он принял участие в третьем международном форуме "Один пояс - один путь", а также выступил на прошедшей в рамках этого мероприятия конференции высокого уровня по взаимосвязанности.