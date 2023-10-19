Число пострадавших в результате атаки ХАМАС израильтян превысило 4,6 тыс.

По сообщению Минздрава еврейского государства, 12 из них находятся в критическом состоянии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 4 629 граждан Израиля пострадали в результате нападения на страну сторонников палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило Министерство здравоохранения еврейского государства в своем официальном Telegram-канале.

"К настоящему моменту 4 629 пострадавших доставлены в больницы. 12 из них находятся в критическом состоянии, 279 - в тяжелом", - говорится в официальной сводке Минздрава по состоянию на 08:00 мск.

18 октября израильский Минздрав сообщал, что в результате нападения ХАМАС пострадали по меньшей мере 4 475 граждан еврейского государства. Жертвами конфликта с израильской стороны стали до 1,5 тыс. человек.