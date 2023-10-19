В ЕС заявили, что Молдавия решит проблему Приднестровья до вступления в союз

Глава делегации сообщества в Кишиневе Янис Мажейкс отметил, что приднестровский вопрос будет включаться в аспекты переговоров о вступлении в Евросоюз

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) надеется, что руководство Молдавии сможет решить приднестровскую проблему параллельно с интеграцией в европейское сообщество. Об этом заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Молдавии Янис Мажейкс.

"Мы надеемся, что процесс реинтеграции страны будет решаться параллельно с процессом вступления страны в ЕС. Для нас партнером является Республика Молдова в международно-признанных границах, которые включают и приднестровский регион", - сказал Мажейкс в эфире молдавского телеканала ТВ-8.

По его словам, приднестровский вопрос будет включаться в конкретные аспекты переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. "Для нас важно, чтобы правовые нормы одинаково применялось на всей территории стран-членов, однако эта тема более отдаленного будущего", - пояснил дипломат.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что проблема Приднестровья может быть решена уже после вступления в республики в ЕС, которое, как она пообещала, произойдет в 2030 году. Бывший глава республики и лидер Социалистической партии Республики Молдова Игорь Додон раскритиковал это заявление, отметив, что Санду не заинтересована в урегулировании приднестровской проблемы, так как опасается, что желающие сближения с Россией жители непризнанной республики могут повлиять на результаты выборов в стране. Он призвал власти возобновить диалог с Приднестровьем, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией для объединения страны.

В 2022 году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Кишинев взял на себя ряд обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязался согласовывать внешнюю политику.

Власти непризнанного Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Последняя такая встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.