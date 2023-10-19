19 октября, 06:48
Палестино-израильский конфликт

МИД Бангладеш призвал Совбез ООН осудить Израиль за гибель гражданских в Газе

По словам Абдулкалама Абдула Момена, страна осуждает "варварский взрыв больницы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен призвал Совет Безопасности ООН привлечь Израиль к ответственности по обвинениям в военных преступлениях.

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По данным газеты Dhaka Tribune, Момен находится сейчас в Джидде, где участвует в открытом внеочередном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС). "Мы призываем Совет Безопасности осудить убийство сотрудников ООН и других гуманитарных организаций, медицинского персонала и журналистов в Газе и привлечь Израиль к ответственности за его военные преступления и неуважение к международным гуманитарным законам и законам в области прав человека", - приводит газета слова Момена.

Министр попросил ОИС взять на себя инициативу по организации специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу. "Мы решительно осуждаем варварский взрыв больницы в секторе Газа, который совершенно неприемлем", - сказал он.

Момен также поддержал предложение Гамбии о созыве международной мирной конференции по этому вопросу, отмечает издание.

  

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