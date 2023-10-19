США возобновили депортацию мигрантов в Венесуэлу на самолетах

По данным Иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов, на первом рейсе из Техаса в Каракас улетели около 130 пассажиров

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов возобновили депортацию венесуэльцев, 18 октября из США в Венесуэлу улетел первый самолет с мигрантами на борту. Об этом сообщила Иммиграционная и таможенная служба США.

"Сегодня Соединенные Штаты в лице Министерства внутренней безопасности США в координации с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и Таможенной и пограничной службой США способствовали осуществлению первого чартерного рейса в Венесуэлу, что стало частью более обширной программы по высылке мигрантов на самолетах, которая осуществляется по всему полушарию и по всему миру", - говорится в заявлении.

Иммиграционная служба отметила, что все лица, не являющиеся гражданами США, в том числе граждане Венесуэлы, и "не имеющие законных оснований для пребывания в США", подлежат высылке. Власти США проверяют всех "неграждан на предмет обоснованности требований о защите и отсрочке высылки", такие лица могут подать иски и разбираться в суде.

Как пишет агентство Associated Press, американские власти решили депортировать людей в Венесуэлу впервые за многие годы. На первом рейсе из Техаса в Каракас улетели около 130 пассажиров. По данным агентства, их доставляли к самолету на автобусах, при этом запястья и лодыжки были связаны. Согласно планам американского Минтранса, в Венесуэлу будут отправляться несколько рейсов с мигрантами в неделю. Практика депортации в Венесуэлу почти прекратилась с приходом администрации Джо Байдена к власти в США.

В заявлении иммиграционной службы утверждается, что "авиационные операции способствуют перемещению и высылке неграждан, включая членов их семей, на рейсах коммерческих авиалиний и на чартерных рейсах". В 2022 финансовом году ICE депортировала свыше 72 тыс. мигрантов более чем в 150 стран мира.