В Казахстане опровергли достоверность видео, где Токаев призвал вкладывать в проект Маска

По данным портала stopfake.kz, никакой платформы для пассивного заработка предприниматель не создавал

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Видеоролик, где президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев якобы призывает вкладывать средства в инвестиционную платформу Илона Маска, создан при помощи нейросети и является фейковым. Об этом сообщил портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства культуры и информации республики для борьбы с недостоверными данными.

Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, на котором президент Токаев призывает казахстанцев инвестировать в недавно созданную Илоном Маском инвестиционную платформу.

"В крупных казахстанских или англоязычных СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство Казахстана совместно разработали некую инвестиционную платформу. Подобные сообщения также отсутствуют и на официальном сайте президента республики. В сети есть множество публикаций об инвестиционной платформе Илона Маска. Все упоминания о ней гласят, что это обман. На самом деле никакой платформы для пассивного заработка Илон Маск не создавал, а приглашения вложить деньги в подобные стартапы - дело рук кибермошенников. Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно. Видео с участием президента Республики Казахстан - дипфейк, а инвестиционной платформы от Илона Маска не существует", - отмечает портал.