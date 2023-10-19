СМИ: полиция не будет освобождать Сан-Франциско от бездомных перед саммитом АТЭС

По информации The San Francisco Standard, в правоохранительных органах заверили в обеспечении безопасности в городе в этот период

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Сан-Франциско не будет проводить мероприятия по освобождению города от бездомных в преддверии ноябрьского саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом со ссылкой на шефа полиции Сан-Франциско Уильяма Скотта сообщила газета The San Francisco Standard.

По этой информации, массовых перемещений бездомных не планируется, при этом "будут места с доступом только по пропускам". Указывается, что в правоохранительных органах заверили в обеспечении безопасности в городе в ходе саммита.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные 11% с начала 2023 года в годовом отношении, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений и превысило допандемийные показатели. Основными причинами увеличения числа бездомных эксперты считают высокую стоимость жилья, нехватку арендных помещений, а также рост числа мигрантов.

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. Как ранее сообщила газета The Washington Post, Белый дом приступил к планированию возможной встречи Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в следующем месяце. Предполагается, что в рамках подготовки к этим переговорам министр иностранных дел КНР Ван И может прибыть с визитом в Вашингтон в ближайшие недели, отметила газета.