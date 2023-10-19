СМИ: Иран и РФ договорились о помощи пострадавшим в зоне ближневосточного конфликта

По информации Tasnim, начальник Генерального штаба иранских Вооруженных сил Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу также обсудили необходимость установления режима прекращения огня в районе вооруженных столкновений

ТЕГЕРАН, 19 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонной беседы договорились сотрудничать в сфере оказания помощи пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, стороны также обсудили необходимость установления режима прекращения огня в районе вооруженных столкновений. Глава Минобороны РФ в свою очередь подчеркнул, что предложенная Москвой инициатива предусматривала объявление перемирия, однако некоторые западные страны в Совете Безопасности ООН помешали ее принятию, утверждает агентство.

18 октября США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.