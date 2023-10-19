В Чехии попытка оппозиции вынести вотум недоверия правительству провалилась

Обсуждение вопроса продолжалось в течение двух дней

ПРАГА, 19 октября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии отвергла предложение оппозиции вынести вотум недоверия правительству республики, возглавляемому премьером Петром Фиалой.

Как сообщило Чешское телевидение, 96 парламентариев были против, 85 - за. Обсуждение вопроса о недоверии кабмину продолжалось в течение двух дней. Дебаты длились более 31 часа.

Оппозиция обвинила правительство, в частности, в неспособности обуздать в стране инфляцию и рост цен на продукты питания и прочие товары, справиться со стремительным повышением стоимости энергии и с нелегальной миграцией. Представители правящей коалиции опровергали это, заявляя об успехах в сфере экономики и общественной жизни.

Правительство Фиалы за почти два года пребывания у власти в третий раз противостояло попыткам оппозиции объявить ему в Палате депутатов вотум недоверия.

В Чехии выборы в Палату депутатов проходят раз в четыре года. В последний раз они состоялись 8 и 9 октября 2021 года. По их итогам правительство составили пять либеральных партий - Гражданская демократическая партия, Пиратская партия, "Старосты и независимые", "Традиция, Ответственность, Процветание - 09" и Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия. В нижней палате парламента за ними 108 из 200 кресел. Действующий кабмин назначил президент республики 17 декабря 2021 года. Очередные выборы в Палату депутатов запланированы на осень 2025 года.