США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль

USS Mount Whitney будет находиться в зоне ответственности Европейского командования ВС США

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Корабль ВМС США USS Mount Whitney направлен в восточную часть Средиземного моря для "поддержки операций США" на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота американских военно-морских сил.

"Корабль <...> Шестого флота США класса Blue Ridge USS Mount Whitney покинул Гаэту, Италия, 18 октября 2023 года для поддержки операций США в восточной части Средиземного моря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте флота.

Отмечается, что корабль будет находиться в зоне ответственности Европейского командования ВС США и "взаимодействовать с силами союзников и партнеров" в ходе морских операций и дипломатических мероприятий в рамках "национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников" в регионе.

Как отмечает телеканал Fox News, USS Mount Whitney - самый современный корабль с возможностями "командования, контроля, связи и разведки". Он был центром тактического управления в ходе операции США в Ливии в 2011 году.

В регион уже прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков. Его сопровождают пять кораблей, на которых суммарно размещено более 1,6 тыс. военных. На Ближний Восток также отправились авианосец USS Dwight D. Eisenhower (5 тыс. военнослужащих на борту) и три корабля сопровождения (всего около 1 тыс. военных США на борту).

Ранее газета The Washington Post и телеканал Fox News сообщали, что в состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят всего более 4 тыс. военнослужащих. Ссылаясь на сведения, полученные от представителей американских оборонных кругов, СМИ пояснили, что речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделениях специального назначения. Они размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые два корабля находились в понедельник в Оманском заливе, третий - в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не сообщалось.