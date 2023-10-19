AP: участники заседания ООН отвернулись от посла США в знак протеста

По информации агентства, инцидент произошел в ходе слушаний в Комитете по правам человека организации касательно ситуации в Соединенных Штатах

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Несколько десятков американских активистов демонстративно отвернулись на слушаниях в Организации Объединенных Наций в Женеве во время выступления посла США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор в среду в знак протеста против недостаточных усилий страны в этой области. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По информации агентства, инцидент произошел в ходе слушаний в Комитете по правам человека ООН касательно ситуации в США. В завершении своей речи Тейлор заявила, что Соединенные Штаты "подают пример своей прозрачностью, открытостью и скромным подходом к решению собственных проблем в области прав человека". Как пишет AP, в знак протеста десятки активистов поднялись со своих мест и повернулись к послу США спиной.

Отмечается, что в акции приняли участие активисты, борющиеся с дискриминацией в США, в том числе представители коренных народов и защитники репродуктивных прав. По информации агентства, это первый плановый обзор соблюдения Соединенными Штатами прав человека в соответствующем комитете ООН за последние девять лет.

Комитет по правам человека ООН на регулярной основе проводит проверку соблюдения прав человека всеми странами, подписавшими Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. В настоящее время пакт ратифицировали 173 государства, включая Россию.