Reuters: действующий президент Либерии одержал победу в первом туре выборов

По информации агентства, Джордж Веа набрал 43,84% после подсчета 99,93% бюллетеней

ПРЕТОРИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Действующий президент Либерии Джордж Веа обходит кандидата от оппозиции Джозефа Боакая на президентских выборах по итогам подсчета 99,93% бюллетеней. Об этом сообщило агентство Reuters.

Президент Веа набрал 43,84%, в то время как оппозиционный кандидат - 43,44%, следует из данных Национальной избирательной комиссии Либерии, которые приводит агентство.

Ранее Национальная избирательная комиссия Либерии призвала к проведению повторного голосования на двух избирательных участках в графстве Нимба, поскольку там были похищены урны, сообщает либерийская газета FrontPage Africa. Сразу несколько политических партий поставили под сомнение достоверность результатов голосования. По словам представителя Сотрудничающих политических партий (Collaborating Political Parties) Александра Каммингса, это подрывает демократию и ставит под угрозу безопасность и стабильность страны.

Как сообщает газета Daily Observer со ссылкой на главу избиркома Давидетту Браун-Лансана, в ходе голосования было зафиксировано более 112 тыс. бюллетеней, испорченных как намеренно, так и по незнанию.

Президентские и парламентские выборы начались в Либерии 10 октября. Действующий глава государства Джордж Веа добивается переизбрания на второй срок. В бюллетени наряду с ним внесены имена еще 19 кандидатов. Основным конкурентом Веа является 78-летний Джозеф Боакай, который занимал с 2006 по 2018 год пост вице-президента Либерии.

Президент избирается в паре с вице-президентом сроком на шесть лет в ходе всеобщего прямого тайного голосования и может быть переизбран еще один раз. Правом голоса обладают 2,4 млн человек. Окончательные итоги объявит Национальная избирательная комиссия Либерии до 25 октября. Если никто из кандидатов не получит в первом туре 50% плюс один голос, то 7 ноября состоится второй тур с двумя участниками, показавшими наилучший результат. В ходе парламентских выборов будет переизбран весь состав Палаты представителей и половина Сената. Кандидатов выставили 46 партий и движений. Либерия входит в группу 10 наиболее бедных стран Африки.