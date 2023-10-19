МИД КНР назвал откровенными переговоры между Путиным и Си Цзиньпином

В ведомстве отметили, что Пекин готов непрерывно обогащать содержание китайско-российского партнерства

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели откровенный, дружественный и глубокий обмен мнениями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать встречу лидеров двух стран в Пекине.

"Переговоры между главами двух государств были откровенными, дружественными и глубокими. Стороны обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве и совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь", - сказала она. Мао Нин отметила, что Пекин готов непрерывно обогащать содержание китайско-российского партнерства.

По ее словам, лидеры решили способствовать качественному развитию двустороннего сотрудничества, содействовать стыковке инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза, а также продолжать укреплять координацию в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества, ООН и Группа двадцати.

18 октября на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина. Главы государств побеседовали как в расширенном составе - с участием представительных делегаций, так и в узком - в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет. Лидеры, в частности, обсудили палестино-израильский конфликт.

Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.