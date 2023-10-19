Шольц заявил, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке будет разрушительной для региона

Канцлер ФРГ отметил, что страна "на стороне Израиля"

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Продолжение эскалации на Ближнем Востоке будет иметь разрушительные последствия для всего региона. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

"После ужасного нападения ХАМАС мне важно подчеркнуть: Германия на стороне Израиля, - сказал он. - Все едины во мнении, что разрастание конфликта было бы разрушительно для всего региона".

"Мы делаем все, чтобы не было новой эскалации, нового фронта на севере [Израиля]", - добавил Шольц. Он в очередной раз повторил, что присоединение к конфликту движения "Хезболлах" или Ирана "стало бы большой ошибкой".