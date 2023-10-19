19 октября, 07:43,
обновлено 19 октября, 08:05

Глава МИД Британии прибыл в Египет

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Каир. Об этом сообщил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд.

"Министр иностранных дел [Египта Самех] Шукри принимает своего британского коллегу Джеймса Клеверли. Стороны проводят переговоры, в ходе которых планируют обсудить эскалацию напряженности в Газе, усилия, прилагаемые для ее снижения на региональном и международном уровнях, а также вопросы приоритетной доставки гуманитарной помощи в анклав и предотвращение расширения конфликта", - написал Абу Зейд в социальной сети X (ранее Twitter).

18 октября Клеверли отправился в очередную поездку по странам Ближнего Востока. Помимо Египта, ставшего первым пунктом турне, глава британского МИД должен посетить Катар и Турцию. 

Теги:
ВеликобританияЕгипет
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