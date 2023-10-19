В ХАМАС высоко оценили позицию РФ по ближневосточной резолюции в СБ ООН

В организации отметили, что "решение должно включать призыв к прекращению огня, а также к немедленному прекращению ударов по гражданскому населению Газы"

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС ценит позицию, занятую Россией в ходе обсуждений бразильского проекта ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале палестинской организации.

"В ответ на то, что РФ воздержалась от голосования по бразильскому проекту резолюции, мы заявляем, что высоко ценим позицию Москвы. Эта позиция состоит в том, что резолюция должна включать в себя ясный и откровенный призыв к всеобъемлющему и немедленному прекращению огня, а также к немедленному прекращению ударов по гражданскому населению Газы", - говорится в тексте.