Правительство Армении одобрило концепцию создания академгорода

Предполагается, что там будут сосредоточены вузы республики

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Армении на заседании одобрило концепцию создания академического города, где будут сосредоточены вузы республики. Заседание транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы уже сотрудничаем с авторитетными архитектурными компаниями. С октября этого года мы начинаем проектные работы, которые завершатся в 2025 году. После этого начнутся собственно строительные работы, которые планируется завершить в 2029 году", - сказала министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

Согласно концепции, академический город будет построен недалеко от Еревана на общей площади 700 га. В городе будут сосредоточены вузы всех направлений - от технологического до высшего военного училища. Согласно заявлению Андреасяна, для создания правильных образовательных стандартов, ведомство сотрудничает с американскими и британскими авторитетными вузами. В городе также будут построен стадион на 30 тыс. зрителей, бассейны, музей современного искусства и другие объекты инфраструктуры.