Медведчук считает, что Украина игнорирует стратегический контекст нового миропорядка

Политик отметил, что будучи зависимой от США и Европы страна имеет "абсолютно сырьевую структуру экономики, бюджетный и долговой кризис, многомиллионную миграцию и рекордную безработицу"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина, находясь в абсолютной зависимости от Запада, не видит изменения миропорядка и игнорирует его стратегический контекст, тем самым вредя своим же национальным интересам. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Вместо развития кооперационных связей с Россией и странами Азии, за что последовательно выступали общественное движение "Украинский выбор" и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", власти Украины в течение десятилетия уничтожили судостроение, машиностроение, авиационную и ракетно-космическую отрасли Украины, обнулив промышленное производство страны", - отметил он в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Будучи зависимой от США и Европы, обратил внимание Медведчук, Украина имеет "абсолютно сырьевую структуру экономики, бюджетный и долговой кризис, многомиллионную миграцию и рекордную безработицу". "Это и есть та реальная цена, которую платит экономика и население Украины за искусственно навязанный Западом выбор, игнорируя стратегический контекст нового миропорядка", - указал он.

Тем временем, продолжил политик, "именно Россия и Китай сумели выйти за установленные Западом шаблонные рамки, диверсифицировав вектор, казалось бы, безальтернативного сценария, противопоставив собственные интересы утратившей силу системе англо-саксонского миропорядка". И III Международный форум "Один пояс, один путь" проходил 17-18 октября в Пекине как раз "в условиях смены парадигмы глобального миропорядка, прекращения гегемонии США и ЕС, на фоне расширения геоэкономической фрагментации", подчеркнул Медведчук.

Неоспоримым преимуществом происходящих изменений, по его словам, является "выход на новый уровень в экономической интеграции, раскрывающий всю многогранность технологического потенциала стран Азии с целью повышения конкурентоспособности в глобальной конкурентной борьбе". "Фундаментальным результатом Пекинского форума является окончательное прекращение мировой гегемонии США и Евросоюза, переход к многополярности и возвращение к системной полицентричности", - считает он.