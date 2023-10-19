Президент Польши еще не принял решения о кандидатуре нового премьер-министра

Представительница президентской канцелярии Малгожата Папроцкая сообщила, что оппозиционные партии еще не сформировали коалицию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда еще не принял решения о том, кто станет премьер-министром и начнет формировать новое правительство. Об этом сообщила представительница президентской канцелярии Малгожата Папроцкая.

"Этот вопрос регулирует конституция. Президент еще не принял решения", - сказала она газете Rzecz Pospolita. "Первым делом президент принимает решение, кому он доверит формирование нового правительства, и по традиции эта миссия доверялась представителю партии, которая выиграла выборы", - добавила Папроцкая.

По ее словам, оппозиционные партии еще не сформировали коалицию. "Пока что эта коалиция [только] в области деклараций и политических намерений", - считает она.

Чиновница также напомнила, что перед назначением нового премьер-министра существует "хорошая традиция", по которой президент проводит консультации со всеми входящими в Сейм (нижнюю палату парламента) политическими силами.

По результатам прошедших 15 октября парламентских выборов правящая партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей, что соответствует 194 мандатам в Сейме, состоящем из 460 кресел. Крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" завоевало 30,70% голосов (157 мандатов), объединение "Третий путь" - 14,40% (65 мандатов), партия "Левые" - 8,61% (26 мандатов). Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им претендовать на формирование правительства.

Также в Сейм проходит националистическая партия "Конфедерация" (7,16%) с 18 мандатами. Явка составила рекордные для современной истории страны 74,38%.