Жапаров призвал развивать идею единства между тюркскими и славянскими народами

Президент Киргизии отметил, что многими экспертами славянско-тюркское взаимодействие рассматривается "как фундамент политической стабильности и экономического развития центральноазиатского региона"

БАРНАУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Идея взаимопонимания и единства славянского и тюркского народов должна развиваться, от этого зависит эффективность интеграционных процессов и стабильность в Евразии, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в своем приветствии участникам III Международного алтаистического форума "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности". Обращение главы государства зачитал госсекретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов.

"Многовековой опыт взаимодействия славянских и тюркских народов, специфичность географического пространства, в пределах которого они существовали, соответствующий экономический уклад, особый социальный строй заложили общие ценности евразийской цивилизации. Претерпев длительную эволюцию, данные ценности не менялись вслед политической конъюнктуре. <...> Целесообразно развивать идею взаимопонимания, исторически сложившийся дух крупных миров: тюркского и славянского", - заявил Жапаров.

Президент Киргизии отметил, что эффективность многовековых интеграционных процессов зависит от "сохранения единства народов, сформировавших общее цивилизационное пространство и имеющих общую историю, тысячелетние традиции конструктивного диалога". По его мнению, славянско-тюркское взаимодействие - мощный ресурс экономической интеграции, который нужно использовать для социально-экономического развития России и стран Центральной Азии.

Жапаров подчеркнул, что многими экспертами славянско-тюркское взаимодействие рассматривается "как фундамент политической стабильности и экономического развития центральноазиатского региона". "Постсоветское пространство как общий корень, который объединяет наши государства, может стать фундаментом для создания системного пояса безопасности Евразии и Центральной Азии", - считает киргизский лидер. Он также указал, что в условиях глобализации "сильные интеграционные объединения" помогут найти способы противодействия угрозам, которые "нависли над евразийским и центральноазиатским регионами".

По словам Жапарова, киргизско-российские отношения на протяжении многих лет носят динамичный характер, наблюдается понимание истинного стремления стран к взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах.