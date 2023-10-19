Обвинившие Израиль в эскалации студенты Гарварда подверглись преследованию

Они должны "нести ответственность за свои взгляды", считает американский финансист Билл Экман, слова которого приводит The New York Times

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Имена студентов Гарвардского университета, обвинивших Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, опубликовали в интернете с требованием не нанимать их на работу, в их адрес посыпались обвинения в антисемитизме. Об этом сообщила газета The New York Times.

Более 30 студенческих объединений опубликовали в социальных сетях в ночь атаки ХАМАС на Израиль открытое письмо, в котором выступили с утверждением, что Израиль несет "полную ответственность за происходящее насилие". В нем не были указаны имена составивших его студентов. Но через несколько дней их личные данные начали появляться в интернете на специальных сайтах, на которых организация Accuracy in Media призвала наказать авторов письма. Возле Гарвардского университета также появилась машина с их фотографиями, именами и надписью "Главные антисемиты Гарварда".

Позднее данные студентов, обвинивших Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, также опубликовали на сайте одного из выпускников Стэнфорда Максвелла Мейера, где он составил "список террористов в колледже, полезное руководство для работодателей". Сайт удалили из поисковика Google и приложения с базами данных Notion, но информация успела попасть в другие источники. По мнению Мейера, объединения, опубликовавшие письма активистов, "пропагандируют терроризм" и это не соответствует "высоким стандартам Гарварда".

Американский финансист и основатель инвестиционного фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман написал в социальных сетях, что авторы письма должны "нести ответственность за свои взгляды" и их имена должны быть распространены, чтобы избежать их "случайного" приема на работу. Он отметил, что его призыв привлек внимание и других руководителей крупных компаний, которые хотели бы получить список студентов, пишет NYT.

Студенты, столкнувшиеся с преследованиями, сообщили изданию, что их жизни и карьеры "были разрушены". Как указывает газета, в интернет также попали данные членов семьи студентов.