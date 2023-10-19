На Украине ожидают от США $700 млн на модернизацию портов и железных дорог

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что речь идет не только о поддержке экспортеров, но и создании новых рабочих мест

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина ожидает от США получения $700 млн на модернизацию портов и развитие сухопутной логистической инфраструктуры страны. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"США предоставят Украине $700 млн на модернизацию пунктов пропуска через границу, портов и железных дорог. Это один из результатов первого визита на Украину спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Притцкер", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в условиях ограниченных возможностей транспортировки украинской продукции по Черному морю развитие логистической инфраструктуры на суше, увеличение пропускной способности дунайских портов приобретают особо важное значение. К тому же речь идет не только о поддержке экспортеров, но и о создании новых рабочих мест, отметил Гетманцев.

Он сообщил о таких проектах, как расширение пункта пропуска "Рени" с целью увеличения транспортного потока с нынешних 40 до минимум 300 грузовиков в сутки, открытие еще четырех пунктов пропуска на границе с Польшей. "Есть также поддержка со стороны генерального директората по мобильности и транспорту и генерального директората по вопросам налогообложения и таможни Европейской комиссии относительно того, чтобы создавать на границе Украины и ЕС совместные пункты пропуска", - отметил глава комитета. По его словам, это значительная экономия не только времени, затрачиваемого на пересечение государственной границы, но и средств.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече 16 октября с Притцкер, впервые приехавшей на Украину после ее назначения на должность, заявил что Киев рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в различных отраслях украинской экономики, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, в реконструкции украинской энергетической системы.