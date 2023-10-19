Эксперт заявил, что нападение США и Израиля на Иран чревато глобальным кризисом

Профессор турецкого университета Башкент Хасан Унал отметил, что Тегеран "имеет очень прочные позиции и союзников на Ближнем Востоке"

СТАМБУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Возможное нападение на Иран со стороны США и Израиля может привести к глобальному кризису. Такое мнение, комментируя вероятность расширения кризиса в Газе на Иран, высказал эксперт по проблемам международной безопасности, профессор турецкого университета Башкент Хасан Унал в эфире телеканала Haber Global.

"Возможное нападение на Иран со стороны США и Израиля будет иметь катастрофические последствия и приведет к серьезному глобальному кризису. Сам Израиль будет вынужден заплатить за это большую цену. США знают, что Иран - это не Ирак, Сирия или Ливия, он имеет очень прочные позиции и союзников на Ближнем Востоке. Шиитские группировки во главе с "Хезболлах" в ответ совершат нападения на базы США в регионе, а Иран нанесет по ядерным объектам Израиля удары ракетами", - отметил эксперт.

Унал призвал разделять США и НАТО в ситуации с возможным конфликтом с Ираном. "США, входящие в НАТО, и сам альянс в данном случае следует отделять друг от друга. Военная акция против Ирана может быть предпринята только США и Израилем. Не может быть и речи об участии в таком конфликте НАТО и западных стран", - считает он.