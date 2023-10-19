В Израиле по-прежнему рассматривают районы вокруг сектора Газа как зону боевых действий

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари отметил, что зачистка еще не завершена

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные по-прежнему рассматривают районы, прилегающие к сектору Газа, как зону боевых действий, зачистка еще не завершена. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Задача по зачистке территории еще не решена. Мы по-прежнему рассматриваем этот район (прилегающие к сектору Газа территории Израиля - прим. ТАСС) как зону боевых действий", - сказал он.

Хагари добавил, что 18 октября израильские военные "поймали террориста, который пытался вернуться в Газу" после атаки радикалов на Израиль 7 октября.