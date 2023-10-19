Военные США и Южной Кореи провели на границе с КНДР учения по форсированию водных преград

Маневры призваны повысить операционное взаимодействие с американскими коллегами и боеготовность южнокорейских бронетанковых дивизий, сообщили в Yonhap

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США начали учения по форсированию водных преград с привлечением около 6 600 военнослужащих и 700 боевых машин в пограничных с КНДР регионах. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую армию.

В маневрах примут участие порядка 100 американских военных. К учениям привлечено, как пишет Yonhap, "630 единиц оборудования, 700 боевых машин и 40 вертолетов". Тренировки проходят рядом с границей с КНДР и в других регионах страны.

Маневры призваны повысить операционное взаимодействие с американскими коллегами и боеготовность южнокорейских бронетанковых дивизий. Они продлятся две недели и являются частью учений "Хогук", которые начались 16 октября.

Учения "Хогук" впервые прошли в 1996 году, они проводятся во второй половине года. Во время маневров в 2022 году КНДР ответила артиллерийским обстрелом морских буферных зон на границе и запуском баллистических ракет в сторону Японского моря, указывает Yonhap. В этом году они учитывают "ракетную и ядерную угрозу" со стороны КНДР и ее беспилотники.