СМИ: США опасаются эскалации конфликта Израиля с "Хезболлах"

По данным газеты The Times of Israel, разговоры о том, что Тель-Авив должен первым нанести удар по шиитской группировке, вызывают беспокойство у американских властей

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. США опасаются дальнейшего обострения конфликта Израиля с ливанским шиитским движением "Хезболлах", поскольку такое развитие событий может привести к расширению военных действий в Ближневосточном регионе. Об этом сообщила газета The Times of Israel ​​​​ со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Как указали собеседники издания, в США осознают, что Израилю необходимо отвечать на участившиеся атаки со стороны "Хезболлах" на севере страны. Однако разговоры о том, что Израиль должен первым нанести серьезный удар по шиитской группировке, вызывают беспокойство у американских властей. В связи с этим представители США не раз просили Израиль тщательно продумывать действия против ливанского движения, поскольку одна ошибка Армии обороны Израиля может привести к разжиганию крупной войны.

Ранее члены администрации американского президента, отмечают источники, сообщили израильским властям, что США выступят на стороне Израиля в том случае, если боевики "Хезболлах" первыми начнут военные действия против этой страны.

Президент США Джо Байден 18 октября опроверг сообщения, согласно которым американская сторона предупредила Израиль о готовности участвовать в боях против "Хезболлах", если она начнет масштабные военные действия в отношении еврейского государства.