19 октября, 09:26

В Берлине в ходе антиизраильских акций пострадали 65 полицейских

174 человека задержаны

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. 65 полицейских пострадали в ходе несогласованных антиизраильских акций протеста, которые в очередной раз прошли ночью в берлинском районе Нойкёльн. Об этом сообщил телеканал RBB со ссылкой на данные полиции.

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174 человека задержаны, составлено 65 протоколов. Демонстрации проходили в районе улицы Зонненаллее и площади Херманнплац, где проживает много выходцев из мусульманских стран.

Это уже третья несогласованная акция в Нойкёльне за последние дни. В ходе предыдущих демонстраций некоторые манифестанты поджигали мусорные баки и забрасывали полицию пиротехникой и камнями.

Власти ФРГ неоднократно осуждали такие беспорядки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал комментарий в ходе правительственного заявления в Бундестаге. "Антисемитизму не место в Германии, мы все будем делать для того, чтобы воспрепятствовать этому", - сказал он.

Ранее в ФРГ была усилена охрана еврейских культурных и религиозных учреждений на фоне эскалации на Ближнем Востоке. 

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Германия
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