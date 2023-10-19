В Берлине в ходе антиизраильских акций пострадали 65 полицейских

174 человека задержаны

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. 65 полицейских пострадали в ходе несогласованных антиизраильских акций протеста, которые в очередной раз прошли ночью в берлинском районе Нойкёльн. Об этом сообщил телеканал RBB со ссылкой на данные полиции.

174 человека задержаны, составлено 65 протоколов. Демонстрации проходили в районе улицы Зонненаллее и площади Херманнплац, где проживает много выходцев из мусульманских стран.

Это уже третья несогласованная акция в Нойкёльне за последние дни. В ходе предыдущих демонстраций некоторые манифестанты поджигали мусорные баки и забрасывали полицию пиротехникой и камнями.

Власти ФРГ неоднократно осуждали такие беспорядки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал комментарий в ходе правительственного заявления в Бундестаге. "Антисемитизму не место в Германии, мы все будем делать для того, чтобы воспрепятствовать этому", - сказал он.

Ранее в ФРГ была усилена охрана еврейских культурных и религиозных учреждений на фоне эскалации на Ближнем Востоке.