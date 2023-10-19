Оппозиция Литвы намерена по примеру Польши создать коалицию центристских партий

Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис сообщил, что он видит возможность коалиции по меньшей мере трех партий, которые не стал называть

ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. Политическая оппозиция Литвы намерена к парламентским выборам 2024 года по примеру Польши создать коалиционный блок партий. Об этом сообщил журналистам председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

"Нами учреждена рабочая группа, которой предстоит провести переговоры о совместном участии в выборах с потенциальными партнерами из партий центра, прояснить их позицию, - сказал он. - Пример Польши, где на выборах успешно выступил блок партий, свидетельствует о перспективности такой инициативы".

По словам Мазурониса, он видит возможность коалиции по меньшей мере трех партий, которые не стал называть. Рабочей группе на анализ ситуации даны две недели.

Оппозиционное объединение "Третий путь" - коалиция Польской крестьянской партии и партии "Польша-2050" - получило на состоявшихся в Польше на прошлой неделе выборах 14,4% голосов и прошло в парламент, что сделать поодиночке этим партиям было бы проблематично.