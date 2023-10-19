Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ

Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Поддержали законопроект 267 депутатов при 226 необходимых.

Правительство Украины еще в январе по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовило и внесло в парламент законопроект, позволяющий запретить УПЦ, если власти решат, что она организационно связана с Русской православной церковью.

Правительство Украины еще в январе по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовило и внесло в парламент законопроект, позволяющий запретить УПЦ, если власти решат, что она организационно связана с Русской православной церковью. Документ длительное время не ставили на голосование, поскольку, как признал в конце сентября спикер Рады Руслан Стефанчук, голосов в поддержку законопроекта в парламенте не хватало. 5 октября депутат украинского парламента Юлия Клименко сообщила, что в Раде уже достаточно депутатов, готовых проголосовать за запрет канонической церкви, но глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия неожиданно назвал законопроект неприоритетным.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.