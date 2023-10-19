19 октября, 10:04,
обновлено 19 октября, 11:04
Палестино-израильский конфликт

Число жертв израильских ударов по Газе превысило 3,7 тыс.

По данным Минздрава сектора Газа, более 12 тыс. человек получили ранения

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате израильских атак с момента возникновения очередного витка напряженности, превысило 3,7 тыс., ранения получили более 12 тыс. человек. Такие данные привел Минздрав сектора Газа.

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"3 785 убитых и 12 493 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии против сектора Газа", - говорится в сообщении ведомства.

Минздрав Палестины ранее сообщал, что число погибших в секторе Газа за время эскалации превысило 3,5 тыс. По его информации, на Западном берегу реки Иордан погибли 69 палестинцев, свыше 1,3 тыс. были ранены. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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