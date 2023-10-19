Очевидцы сообщили о мобильных блокпостах для выдачи повесток в Киеве

Один из жителей города отметил, что "повестки выписывают всем подряд"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мобильные блокпосты для вручения повесток начали работать в Киеве и пригороде в рамках всеобщей мобилизации, рассказали ТАСС очевидцы.

"Сейчас по городу развернуты мобильные блокпосты, которые перекрывают дороги", - сказал один из собеседников агентства. Блокпосты работают в разных районах столицы, например в Шевченковском, а на подъезде к одной из основных артерий Киева - проспекту Победы - перекрывают улицы в обе стороны и "выписывают повестки всем подряд", уточнил он. "У железнодорожного вокзала в Киеве тоже раздают [повестки]. У нас знакомые там живут и практически не выходят из дома, чтобы не отправиться в зону боевых действий", - отметил другой житель украинской столицы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.