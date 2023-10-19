Бжания рассчитывает на сдержанность Грузии после призыва Зеленского начать войну

Президент Абхазии сообщил, что власти республики постоянно занимаются усилением обороноспособности, действуя "с союзником единым фронтом"

СУХУМ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания рассчитывает на сдержанную реакцию властей Грузии на призыв президента Украины Владимира Зеленского начать войну с Абхазией и Южной Осетией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сухуме.

Ранее, выступая в дистанционном режиме на саммите Объединенных экспедиционных сил в Швеции, глава Украины призвал Грузию начать войну против Абхазии и Южной Осетии.

"Эти заявления [президента Украины] свидетельствуют о том, что Зеленский и стоящие за ним силы хотят развязать новую кровопролитную войну в Кавказском регионе. Украина пытается расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг России. <...> Рассчитываю, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна", - сказал президент Абхазии.

По словам Бжании, такие заявления со стороны Зеленского носят регулярный характер, и "Запад реагирует [на них] либо вяло, либо вообще [не реагирует], потому что они разделяют такие взгляды по отношению к Абхазии". "В таких деталях вырисовывается вся суть так называемых руководителей западных государств. Речь идет о развязывании новой войны, и при этом нет никакой реакции", - заметил он.

Президент добавил, что власти республики постоянно занимаются усилением обороноспособности страны, действуя "с союзником единым фронтом". Отвечая на вопрос о планируемом базировании кораблей ВМФ России в Очамчырском порту в восточной части республики, Бжания отметил, что "развертывание пункта базирования ВМФ РФ в Очамчыре соответствует интересам Абхазии".