Экс-президент Молдавии сожалеет о решении Киева отказаться от молдавского языка

Игорь Додон отметил, что "молдавский язык, как и молдавское государство, которому более 650 лет, был, есть и будет"

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил сожаление по поводу решения властей Украины считать молдавский язык румынским.

"Молдавский язык, как и молдавское государство, которому более 650 лет, был, есть и будет. Заявления, что молдавского языка никогда не существовало, - либо сознательная ложь, либо свидетельство незнания собственной истории. Позицию наших соседей из Румынии мы знали давно, но досадно, что наши украинские соседи все таки уступили давлению и отказались от идентичности молдаван, которые проживают на Украине", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Политик высказал мнение, что молдавские власти в этом вопросе "должны брать пример с правительства Венгрии, которое принципиально отстаивает и добивается признания прав венгров на территории Украины". "Уверен, что будущее руководство Молдовы обязательно вернется к этому принципиальному вопросу для молдавской идентичности", - подчеркнул бывший глава республики.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем заявил, что на совместном заседании правительств двух стран было принято решение отказаться от молдавского языка и признавать на украинской территории только румынский язык как единственный официальный.

В марте депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности приняли закон, предусматривающий смену названия государственного языка в Конституции и других законодательных актах с молдавского на румынский. В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, указав что это решение антиконституционно. Они указали, что, судя по опросам, молдавский считает государственным языком и большинство населения страны, а основной закон нельзя менять простым большинством голосов.

В свою очередь представители власти привели в качестве обоснования решения Конституционного суда Молдавии, который в 2013 году провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над основным законом текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык. Этот документ парламент утвердил в 1991 году, по признанию авторов декларации, она была составлена с помощью дипломатов соседней Румынии. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе. Додон тогда заявил, что незаконным переименованием госязыка власти отвлекают внимание от своих провалов.