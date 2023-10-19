На Украине хотят задействовать в разминировании переселенцев и инвалидов

Для того чтобы пройти обучение на сапера, необходимо иметь профессионально-техническое, специальное или высшее образование

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украинские власти расширили список профессий, которыми можно овладеть бесплатно, и предлагают теперь пройти соответствующий курс по специальности "сапер". В разминировании готовы задействовать переселенцев и инвалидов, сообщило Министерство экономики Украины.

"Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение <...>. Теперь возможно обучение по профессии "сапер", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Уточняется, что власти готовы оплатить обучение участникам боевых действий, переселенцам, людям, получившим ранения в результате боевых действий, лицам с ограниченными возможностями, а также гражданам старше 45 лет. Для того чтобы пройти обучение на сапера, необходимо иметь профессионально-техническое, специальное или высшее образование. В министерстве указали, что разминирование критически важно для Украины, поэтому власти не станут ждать окончания боевых действий для начала процесса.

В Минэкономики позиционируют обучение на сапера как "возможность социальной адаптации". С притеснениями со стороны властей, в частности, сталкиваются переселенцы. Например, во Львовской области на западе Украины провели рейд в местах проживания переселенцев, чтобы напомнить о запрете на использование "русскоязычного культурного продукта" и распространить брошюры в поддержку украинского языка.

Ранее Минобороны Украины заявляло о нехватке саперов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ВСУ повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях.