Кабмин Армении обсуждает "все возможные сценарии" в отношении российских телеканалов

Министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян заявил, что соглашение между министерством и телеканалами предполагает "некие шаги" в случае выявления нарушений

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Армении рассматривает все возможные варианты действий в отношении российских телеканалов, которые вещают в республике. Об этом на брифинге заявил министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

Ранее депутат от правящей партии "Гражданский договор" Лусине Бадалян заявила, что власти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов, так как их контент якобы является антиармянским и угрожает безопасности страны.

"Ведомство обсуждает все возможные сценарии", - сказал Хачатрян. Он пояснил, что соглашение, которое подписывало министерство с российскими телеканалами, предполагает "некие шаги" в случае выявления нарушений. "Мы знакомы со всеми пунктами [соглашения] и предпримем соответствующие шаги. Мы вас проинформируем, все темы обсуждаются", - добавил он, не уточнив подробностей.

При этом министр отказался отвечать на просьбу журналиста прокомментировать заявления, что российские телеканалы якобы представляют угрозу для нацбезопасности Армении.

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и РТР-Планета. Также в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого находится в Москве.

Курс на ухудшение отношений

Руководство республики в последнее время допускало резкие заявления в адрес Москвы. В сентябре Армения и США провели совместные учения, а в октябре Ереван ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), утверждая, что якобы этот шаг не имеет никакого отношения к России, а направлен на получение возможности "регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе". В Москве назвали это назвали абсолютно недружественным шагом.

Высокопоставленный источник в Москве заявил ТАСС, что премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, пытаясь прекратить республику в "Украину №3". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления армянских политиков нередко представляют собой "риторику на грани хамства". Она подчеркивала, что Москва готова разговаривать с представителями Армении на экспертном и на хорошем политическом уровне. При этом, по ее словам, Москва не удовлетворена заявлениями Еревана о том, что его явные антироссийские шаги не отражаются на двусторонних отношениях.