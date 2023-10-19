СМИ: на Украине за неявку в военкомат начали блокировать банковские карты

Адвокат Владимира Крекотня считает такую практику незаконной

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнообязанные, получившие повестку, но не явившиеся в назначенное время в военкомат, все чаще сталкиваются с блокировкой своих банковских карт. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на адвоката Владимира Крекотня.

Как поясняет издание, блокировка карт применяется к тем военнообязанным, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат. Юрист считает такую практику незаконной. По его словам, военкомы полагают, что повестка вручена надлежащим образом, даже если она просто брошена в почтовый ящик по месту постановки на учет военнообязанного и он о ней может не знать.

"Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено в отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности. Но в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов - прим. ТАСС) это никого не волнует", - говорит адвокат.

При этом издание подчеркивает, что официально такая практика - блокировать карты тем, кто не уплатил штраф за неявку, - не подтверждалась.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. Как признала 13 октября замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова, сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации.

В этих условиях в стране создается единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", который, как пишут украинские СМИ, станет инструментом ужесточения контроля над мужчинами призывного возраста. А в Киеве и пригородах начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток. Как рассказывают очевидцы, блокпосты, перекрывающие дороги, развернуты в разных районах столицы, а на подъезде к одной из основных артерий Киева - проспекту Победы - улицы перекрывают в обе стороны и "выписывают повестки всем подряд".