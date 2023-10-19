В Египте заявили о необходимости ремонта на участках дорог между КПП "Рафах" и Газой

Глава египетского МИД Самех Шукри отметил, что также требуются обязательства не подвергать обстрелам команды работников, которые будут этим заниматься

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что в результате израильских обстрелов сооружения КПП "Рафах" между арабской республикой и палестинским сектором Газа были повреждены, участки дороги между анклавом и погранпереходом требуют ремонта.

"Нужен ремонт и обязательства не подвергать обстрелам команды работников, которые будут этим заниматься", - сказал министр телеканалу Al-Ghad. Он уточнил, что КПП "четыре раза подвергался бомбардировкам с воздуха, его сооружения повреждены и участники дороги между сектором Газа и погранпереходом "Рафах" были разрушены".

Ранее в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщили о том, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газа с территории Египта. Израильская сторона объяснила, что это решение было принято "в свете требования президента США Джо Байдена".

Каир неоднократно заявлял, что не закрывал КПП на границе с анклавом, и пытался заручится гарантиями США, чтобы исключить израильские обстрелы и обеспечить непрерывную работу погранперехода для доставки помощи палестинскому народу.