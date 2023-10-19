СМИ: задержанный в Швеции высокопоставленный чиновник имел допуск к секретным данным

По данным Expressen, главный фигурант служил в вооруженных силах Швеции, как в самой стране, так и за ее пределами, и хорошо знаком с "российскими и украинскими военными системами"

СТОКГОЛЬМ, 19 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в получении несанкционированного доступа к секретной информации человек, задержанный вместе с женой в ходе операции полиции безопасности СЕПО во вторник, является высокопоставленным шведским чиновником, который ранее служил в вооруженных силах. Об этом сообщила газета Expressen.

По данным издания, они содержатся в изолированных камерах. Выдавший ордер на арест прокурор Пер Линдквист объявил им запрет на пользование телевизором и радио, а также общение с внешним миром посредством переписки. Дело представляется настолько серьезным, что камеры охраняют сотрудники самой СЕПО, которые также осуществляют проверку еды для арестованных.

Как пишет издание, неизвестно, когда именно в отношении задержанных возникли подозрения, но поскольку само дело было заведено в 2023 году, можно предположить, что сравнительно недавно. Сообщается, что главный фигурант долгое время служил в вооруженных силах Швеции, как в самой стране, так и за ее пределами, и хорошо знаком с "российскими и украинскими военными системами". В отдельные периоды его работа предполагала контакты со службой шведской военной разведки МУСТ.

В настоящее время он является госслужащим, не связанным с вооруженными силами. Его жена также занимает важную должность в одном из ведомств.

Формулировка "Получение несанкционированного доступа к секретной информации" на деле означает, что подозреваемый собирает, передает, оставляет или раскрывает сведения военного или иного характера, которые в случае попадания в руки иностранной державы могут причинить ущерб безопасности Швеции. Преступление наказывается либо штрафом, либо лишением свободы на срок до двух лет. В особо тяжелых случаях речь может идти о четырех годах тюремного заключения. Обвинение по этой статье может возбуждаться даже в случае простого прочтения секретного документа лицом, не имеющим на то соответствующего разрешения.

Дело ведут те же два прокурора, которые недавно расследовали случай шпионажа в отношении братьев Киа, осужденных за якобы передачу секретных данных российской военной разведке.