В граничащих с Афганистаном районах Таджикистана открыли 24 погранзаставы

В церемонии их сдачи в эксплуатацию присутствовал президент республики Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в открытии 24 новых застав в районах республики, которые находятся на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, Рахмон лично присутствовал на церемонии сдачи в эксплуатацию заставы "Кокул" в Фархорском районе страны, а также в режиме видео-конференц-связи ввел в эксплуатацию погранзаставы в районах Лахш, Шамсиддин Шохин Хатлонской области, в Рушанском, Ишкашимском, Мургабском районах и в городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области, которые граничат с Афганистаном. "В целом в этот день на границе Республики Таджикистан в эксплуатацию сданы 24 пограничные заставы и 96 квартир для офицеров, в результате чего были созданы достойные условия службы и проживания для 1 450 офицеров и солдат", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с сентября 2022 года в республике по указанию Рахмона начали строительство 78 новых погранзастав, которые сдадут в эксплуатацию. "В 2024 году, когда образованию пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан исполнится 30 лет, дополнительно будут построены и сданы в эксплуатацию 12 пограничных застав, а на всех линиях государственной границы в соответствии с требованиями будут созданы современные условия для офицеров и солдат для охраны независимого Таджикистана", - отмечается в сообщении.

Ранее в посольстве России в Душанбе также сообщали об открытии пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном, построенной за счет средств, выделенных правительством РФ. Заставу назвали в честь 25 российских пограничников, погибших в 1993 году при отражении прорыва групп боевиков с территории Афганистана.