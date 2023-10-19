Le Monde: Макрону будет нечего сказать в случае визита на Ближний Восток

В газете заявили, что Франция не играет значительной роли в регионе

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Франция не обладает влиянием на Ближнем Востоке, поэтому президенту республики Эмманюэлю Макрону будет нечего сказать во время визита в регион, если он состоится. Такое мнение высказал советник бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

"Палестино-израильский конфликт уже шесть лет отодвинут на второй план [внешнеполитической повестки Франции]. Эмманюэлю Макрону нечего сказать", - отметил экс-советник Гаспар Ганцер в комментарии газете Le Monde. По мнению экс-посла Франции в США Жерара Аро, с которым побеседовала газета, "Франция отказалась от своей политики [в поддержку Палестины] более 20 лет назад". "Это была декларативная политика, и мы [Франция] никогда не имели никакого веса, потому что Израиль этого не хотел", - полагает он.

Как пишет Le Monde, с первого дня обострения ближневосточного конфликта Макрон рассматривал возможность поездки в Израиль, но пока с визитом в страну не поехал, хотя этого с нетерпением ожидает самая большая в Европе еврейская община - французская. При этом Макрон не мог покинуть страну до похорон погибшего во время нападения на школу в Аррасе 13 октября учителя, указывает издание.

Конкретные заявления о возможном визите прозвучали лишь после того, как регион посетили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц. В частности, как пишет газета, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил Макрона принять участие в конференции, посвященной решению палестинского вопроса, которая состоится 21 октября. Как отмечает газета, в Елисейском дворце настаивают, что визит может состояться только в том случае, если будут гарантии достижения гуманитарного или политического прогресса. Французские власти опасаются также заявлений с осуждением Израиля, которые могут быть сделаны по итогам встречи.

Однако если Соединенные Штаты выступают в качестве самого влиятельного союзника Израиля, а Германия, как указывает газета, несет "исторический долг" перед еврейским народом, то Франция на Ближнем Востоке не играет значительной роли.

Ранее Макрон заявил, что совершит поездку на Ближний Восток, когда появятся перспективы для урегулирования палестино-израильского конфликта и откроются возможности для заключения соглашения по деэскалации, гуманитарной тематике и другим вопросам.