В Польше заявили, что Минобороны и Минюст после выборов начали уничтожать документы

По словам представителя партии "Левые" Кшиштофа Гавровского, "из Генштаба поступили директивы, касающиеся того, что некоторые документы могут исчезнуть"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники министерства обороны и министерства юстиции Польши после потери по итогам выборов 15 октября парламентского большинства правившей в республике последние восемь лет партии "Право и справедливость" (ПиС) начали уничтожать документы. С таким утверждением выступил представитель партии "Левые", депутат Кшиштоф Гавровский.

"Мы получили информацию, что начался опасный процесс уничтожения документов в армии. Из Генштаба поступили директивы, касающиеся того, что некоторые документы могут исчезнуть", - сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

По словам депутата, сторонники левых сил в военных структурах уже этим занимаются. "Я получаю также информацию, что в Минюсте началась чистка архивов", - добавил Гавровский.

По результатам прошедших 15 октября парламентских выборов ПиС получила 35,38% голосов избирателей, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" завоевало 30,70% голосов, объединение "Третий путь" - 14,40%, партия "Левые" - 8,61%. Несмотря на первое место ПиС, совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им претендовать на формирование правительства.