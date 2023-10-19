Турция заявила о готовности создать полевой госпиталь для помощи палестинцам

Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил, что Турция также готова организовать авиаперевозку раненых на свою территорию для лечения

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Турция готова создать полевой госпиталь для оказания помощи палестинцам, а также организовать авиаперевозку раненых на свою территорию для лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в ходе переговоров с иорданским коллегой Фирасом аль-Хавари.

"Я обсудил с министром здравоохранения Иордании Фирасом Ибрагимом аль-Хавари вопросы оказания медицинской помощи Газе. Мы начинаем переговоры по планированию и координации, - заявил он. - Я передал своему иорданскому коллеге, что мы готовы создать полевой госпиталь и обеспечить при необходимости авиаперевозку раненых в мою страну для дальнейшего обследования и лечения, а также обеспечить поддержку медицинского персонала, поставки лекарств и медицинского оборудования".