Узбекистан предложил открыть в РФ детсады и школы для детей мигрантов за счет диаспоры

Обучение в них предполагается организовать согласно российскому законодательству

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Узбекистан просит власти РФ оказать содействие в деле открытия в России за счет представителей узбекской диаспоры частных детских садов и школ для детей трудовых мигрантов из республики, обучение в них предполагается организовать согласно российскому законодательству. Об этом сообщил советник президента Узбекистана и заведующий департаментом администрации главы государства Кахрамон Куранбаев.

"Просим рассмотреть вопрос об открытии дошкольных учреждений и частных школ за счет средств [узбекистанских] соотечественников по программам обучения, соответствующим российскому законодательству", - сказал он на встрече с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. По словам Куранбаева, эта просьба связана с тем, что рабочие из Узбекистана, которые трудятся в России и имеют на попечении детей, сталкиваются с определенными трудностями при их оформлении в детсады и школы.

Советник президента Узбекистана на встрече в Госдуме также попросил рассмотреть на законодательном уровне вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан Узбекистана, приезжающих в Россию.

Помимо этого, Куранбаев предложил развивать сотрудничество между молодежными парламентами и профильными комиссиями парламентов двух стран и организовать программы студенческих обменов, в том числе стройотрядов.

Он также заявил, что Узбекистан заинтересован в применении российского опыта в сфере поддержки талантливой молодежи и развития креативной экономики. "Считаем целесообразным изучение российского опыта для развития среднего профессионального образования и внедрения его в Узбекистане", - добавил Курманбаев.

По данным профильных ведомств Узбекистана, в настоящее время число узбекистанцев, на постоянной основе работающих за рубежом, превышает 2 млн человек, при этом более 60% из них осуществляет трудовую деятельность в России. По данным Центробанка республики, в 2022 году трудовые мигранты перевели на родину около $20 млрд, более 80% переводов поступили в Узбекистан из России.